«Õhtu!» Poliitikasse suundunud Üllar Saaremäe; uurime, kas andekus on arendatav; uus toimetaja «Radaris»!

ÜRO hinnangul on kuni 1,7 protsenti maailma rahvastikust sündinud vahesooliste tunnustega. Lisaks sugudele on olemas veel sooidentiteedid. Mida see kõik tähendab? Seda tulevad selgitama seksuaaltervise ekspert Kristina Birk-Vellemaa ja geneetik Natalia Pervjakova. Uurime koos Halliki Põldaga, mis on andekus ja kas see on arendatav. Milliste mõtetega läheb poliitikasse punkar Üllar Saaremäe? Lisaks tuleb külla «Radari» uus toimetaja Piia Osula.