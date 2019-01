Lastefond kutsus 2017. aastal ellu projekti, mille eesmärgiks oli aidata kõndima 10-aastast Hanna-Liisat, kes põeb mitut rasket haigust ja on läbi teinud kümme keerulist operatsiooni. Nüüd on Tartu tüdruk heade inimeste ja Lastefondi toel ratastooli nurka jätnud ning teeb juba iseseisvaid samme. Tragi tüdruk unistab, et saaks ühel hetkel kõndida terve päeva.