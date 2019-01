Kas jumala teenimine toob leiva lauale? Ei pruugi. Pole see kirikutöö midagi nii lihtne, et käid valges riides mööda kirikut ringi ja pere ongi toidetud. Selleks, et pühapäeval jumalat teenida ja teiste hingede eest hoolt kanda, tuleb argipäeviti end ise hinges hoida ka mõne teise ametiga. Lääneranna vallas elav Meelis Malk ongi näiteks kirikuõpetajast korstnapühkija.