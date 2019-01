Jõhkardist autojuht lõi naisterahvast rusikaga näkku

Tal on eilsest konfliktist nina paistes ning parema silma all verevalum. «Tulin lastega bussipeatusest koju, mööda teed oli väga raske liikuda. Meie kandis ei ole paljudel tänavatel üldse kõnniteesid, küll aga on siia ehitatud suur spordihoone, kuhu Eestile omaselt inimesed tulevad autodega, kuigi läheduses on nii bussi- kui trollipeatused,» rääkis naine.