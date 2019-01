Siseministeeriumis on valminud eelnõu juhuks, kui Eestit peaks ähvardama massiimmigratsioon. Kuivõrd Aafrikast Eestisse suurt tungi ei ole, mõeldakse eelkõige juhtumeid, kui suur hulk inimesi peaks tungima üle idapiiri. Erakond Isamaa ja ka EKRE on seda meelt, et võimalikele sissteungijatele tuleks vastu hakata juba piiril, mitte lahendada migrantide probleeme siis, kui nad juba Eestis kohal on.