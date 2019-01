Kuulutati välja Aasta arst 2018, kelleks on kirurg Jüri Teras. Doktor Teras, kes tegeleb Eestis onkoloogiliste lõikustega, on aga välismissioonidel käinud juba kümme korda. Nimelt Eesti arstid on teinud Aafrikas tasuta tööd. Viimane kord tegutseti Keenias Chaaria misjonihaiglas. Tööpäevad olid Eesti arstidel ülipikad ja üheskoos suudeti aidata umbes sadat patsienti. Missioonidel aitasid eestlased kohalikke nii lõikusi tehes kui ka meditsiinipersonali koolitades, sest sealsed arstid töötavad meie mõistes aegunud tehnikaga.