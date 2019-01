Kas olete midagi kuulnud ansamblist Simmani duo? See Lõuna-Eesti kahemehe bänd on ligi neljakümne aasta jooksul sünnitanud mitmeid rahvalikke lugusid. Ansambli üks liikmetest, finantskoolitaja ja kandlemees Sander Karu leidis, et Riigikogu valimiste eel on Eestile vaja ka erakonna-lubadustest rääkivat rahvalikku laulu. Nii sündiski lugu "Vali mind".