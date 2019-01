Fotod ja video: Kehras avati soomusrong ja Vabadussõja rändnäitus

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamise tuules viimase aasta jooksul rohkem kui tavaliselt mõeldud Vabadussõjale. «See, et Vabadussõjas suudeti initsiatiiv enda kätte haarata, polnud ju taevast sülle kukkunud õnn, vaid noore riigi valitsuse ja sõjaväe eesmärgipärase tegutsemise ja liitlaste abi tulemus. Teadmine, et võitluses ei olda enam üksi, tõstis oluliselt eesti rahva võitlustahet,» ütles kaitseminister Jüri Luik.