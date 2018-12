Kas teie oleksite unistuste ameti nimel müüma maha kogu vara, et minna taas kooli õppima? Hiiumaa juurtega Randar Kaljurand tegi seda. Müüs kõik maha ja on täna esimene eestlane, kes on läbinud Riias avatud Air Balticu lennuakadeemia tiheda piloodikonkurssi.