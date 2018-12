Kujutage ette, et te saaksite oma vanust muuta! Teie välimus, teadmised ja kõik muu jääks samaks, kuid passi järgi oleksite palju noorem. Kas muudaksite oma vanust? Üks hollandi härrasmees Emile Ratelband just seda hetkel proovib ja on asja lausa kohtusse andnud. Mees leiab, et kui ta oleks passi järgi noorem, siis oleks tal muu hulgas naistega rohkem lööki.