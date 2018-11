Eesti koolides kannatab kiusamise all iga viies laps. Kiusamine pole mitte ainult norimine ja tõukamine, internetis kiusatakse üksteist nii, et vanematele ei pruugi see välja paistagi. Kalevi kommivabrik ja Kiusamisvaba Kool lõid käed probleemi lahendamiseks. Mida lapsed ise kiusamisest arvavad.