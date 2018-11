Kella nelja ajal alustas koalitsioonierakondade esimeeste Jüri Ratase, Jevgeni Ossinovski ja Helir-Valdor Seederi kriisikoosolek, et arutada edasisi samme valitsue töös. Naljahambad sotsiaalmeedias on juba öelnud, et hommikune Läti hümni laulmine Läti suursaatkonnas jääb selle valitsuse luigelauluks.