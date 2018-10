Saaremaa ralli meelitas kohale tuhandeid huvilisi. Nägi ju rajal esmakordselt ka tõelist viimase põlvkonna WRC-autot, mille roolis Georg Gross. Kas just see, kuid Saaremaa ralli võitsid just Georg Gross ja Raigo Mölder. Uudistajate hulgas oli ka Ott Tänak!