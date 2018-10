SEB poolt septembris Balti suurettevõtete finantsjuhtide seas läbi viidud uuring näitab, et enamus neist on lähituleviku osas optimistlikult meelestatud. Kõigis kolmes riigis arvas veidi üle 50% vastajatest, et 2019. aastal kujuneb majanduskeskkond nende äritegevusele soodsaks.