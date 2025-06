Viimastel nädalatel on lisaks Ukraina sõjale lahvatanud taas ka sõjakolle Lähis-Idas, sest Iisrael otsustas rünnata Iraani. USA president Donald Trump on aga aina enam mänginud mõttega, et ka USA võiks aktiivselt sellesse konflikti sekkuda. Nii sellest, kui ka teistest rahvusvahelise julgeolekuolukorra küsimustest räägime europarlamendi saadiku ja endise kaitseväe juhataja Riho Terrasega. Saade algab reedel kell 12.