INTERVJUU Riho Terras Lähis-Idast: USA tegevus selles konfliktis on arusaamatu

Ma olen kindel, et mingil hetkel me selleni ka jõuame. Aga tuleb ka öelda, et tegelikult pankade ja kolmandate riikide pankade survestamine on juba praegu plaanis ja arutelul – vähemalt mingis ulatuses. Nii et liigume samm-sammult.

Veel kord: sanktsioonid töötavad. Nad töötavad sellepärast, et muidu oleks Venemaa sõjaline aparaat täna palju suurem ja võimsam. Kas need töötavad hästi? Ei tööta. Kas seal on auke? On küll. Kas neid tuleb kinni toppida? Absoluutselt. Aga kui me üldse mitte midagi ei teeks, siis see ei aitaks meid ju üldse.

Ehk me peame kogu aeg juurde tegema, kogu aeg uusi piiranguid peale panema. Rääkima ameeriklastega, et nad tuleksid ka kampa. Ameerika kongresmenid on tegelikult väga valmis meiega kaasa tulema. Nüüd ootame, mis saab vahevalimistest Ameerika Ühendriikides. Aga kogu see tegevus tervikuna ikkagi töötab. Tuleb lihtsalt teha rohkem.

Kui nüüd laias plaanis võtta – kaheksateistkümnes sanktsioonide pakett –, siis Euroopa ongi mitu aastat töötanud niimoodi, et me rühime samm-sammult selle eesmärgi poole. Euroopa suurim jõud on ju tegelikult tema majandus. Kas Euroopa suudab praegu seda majanduslikku jõudu niimoodi maksma panna, et see ei oleks Venemaale lihtsalt haav, vaid tõeline letaalne löök?