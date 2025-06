Lisaks paljule muule rääkis Keldo Postimehe küsimustele vastates teemast, mis viimasel ajal palju kirgi kütnud – välistööjõu sissetoomisest. Keldo sõnas alustuseks, et iga valitsuse eelistus on palgata oma inimesi, kuid ekspertide ja akadeemikute poolt tehtud uuringute sõnul on meil tulevikus probleem näiteks töötlevas tööstuses, kes tahaks kasvada, aga neil pole selleks piisavalt oskustöötajaid. «Isegi kui kõik Eesti inimesed, kes on seda valdkonda õppinud, läheks tööle, ikka on puudu,» lisas ta. Ta tõi näite, et näiteks masinapingi operaatoritest jääb igal aastal puudu umbes 200 inimest.