Sellest tänasest Iraani vastulöögist on ju teada, et ükski droon ei jõudnud isegi Iisraeli territooriumi kohale, aga kas Iraan on suuteline ründama lähiajal Iisraeli tugevamalt?

Kindlasti suudab Iraan enamat ja teeb ka enamat. Iseasi, palju sellel edu on. Samas me ju näeme ka Venemaa ja Ukraina sõjas, ükski õhukaitsesüsteem ei ole absoluutne. Keegi ei suuda kõike tõrjuda. Üht-teist tuleb läbi igal juhul. Kui õhukaitse laseb lähidistantsilt droone alla, siis nende rusud tekitavad ikka purustusi ja kaotusi. Seda kahtlemata juhtub nüüd ka Iisraelis. Aga seda, et need droonilöögid või raketilöögid kombinatsioonis suudaks Iraanile mingit otsustavat edu anda, seda võimalust ma ei näe.

Kas Iraanil polnud ka võimekust end Iisraeli rünnakute eest kaitsta, sest need öised rünnakud käisid siiski mitmes laines?

See pole Iraanil õnnestunud. Iraan on küll peitnud selle konflikti käigus oma rajatisi sügavale maa alla, nii et ilmselt pole Iisraelil võimalik kõike hävitada. Samas ma oletan, et Iisrael jätkab uute tulelöökidega. Mõlemad pooled püüavad neid anda ja annavadki, aga Iisraeli tulelöögid saavad olema kahtlemata edukad, sest varasemalt on neil siiski õnnestunud Iraani õhukaitset tugevalt kahjustada.

Kui suur on selles konfliktis tuumakatastroofi oht?

Hetkel Iraanil teadaolevalt tuumarelva veel pole, nii et ma ei näe seda ohtu suurena. Aga selge on see, et Iraan kiirendab nüüd kõiki oma ettevalmistusi selleks, et tuumarelva saada. Ja nüüd globaalselt, mida me siin ju näeme. Me näeme, et totalitaarsete riikide allianss, mida juhib Hiina ja mida Venemaa on nüüd liitlastena sõjas Ukraina vastu koondanud, et neil on igaühel oma eesmärgid, aga selge on see, et nad teevad koostööd. See, mis praegu siin toimub, mõjutab globaalselt jõudude tasakaalu. Ehk see on nagu doomino, kui kivid kuskil kõiguvad või hakkavad kukkuma, siis see võib mõjutada sündmusi mujal.

Kui suureks võib see konflikt paisuda, kas USA võib Iisraelile appi tulla?