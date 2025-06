Õnneks ei ole see olukord praegu päris mustades toonides. Täna hommikul kogunesime kell 8.00 linnapea kabinetis, arutasime ning mul on hea meel tõdeda, et usalduskriis on ületatud ja kõik hakkab kuhugi positiivses suunas liikuma.

Mis siis homme volikogus saab?

Me ei ole veel saavutanud kokkulepet, kas teeme lasteaiatasu kaotamise otsuse homme või juulikuus. Partnerid on väga soovinud, et võtame aja maha. Eks siis täna-homme selgub, mis saab.

Nii et Reformierakond on sellega nõus, et asi otsustatakse juulikuus?

Kui me ei saavuta kokkulepet, et teeme seda homme, no eks me siis oleme pika hambaga nõus tegema seda juulikuus. See on vastutulek. Me ei aja midagi katki ega kraavi ning ei tegele valmistsirkusega, ehkki see kõik on juba ammu tsirkuse mõõtmed võtnud.

Aga meie oleme paindlikud selles osas, et see otsus võib tulla juulikuus. Mis teha, kui on kolm ühe vastu. Meie oleme terve aasta vältel ilmutanud suurt paindlikkust. Minu kolleegide ja erakonnakaaslaste arvates liigagi palju.

Avalikkus ongi asjast nii aru saanud, et juba esmaspäeval lepiti kokku, et lasteaiatasu otsustatakse juulikuus, aga siis teatas Reformierakond, et sellist kokkulepet polnud. See tundub vägisi nii, et teie tegite kokkuleppe, aga Reformierakonna kontoris arvas keegi, et käitusite liiga leebelt?