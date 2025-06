Eesti soovib Rootsile välja rentida oma tühjalt seisvad vanglakohad. Kuidas on juhtunud nii, et me ise enam vanglakohti ei vaja ja milliseid riske toob kaasa välismaiste kurjategijate Eestisse toomine, sellest räägime Postimehe otsesaate justiits- ja digiminister Liisa Pakostaga (Eesti 200).