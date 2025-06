Kui me veel kord selle projekti analüüsidega alustati, 2023. aasta alguses. Justiitsminister Lea Danilson-Järg on 23. veebruaril andnud ERR-is intervjuu, kus ta valimislubaduste raames kirjeldab seda, et on soov siis välisriigile Tartu vangla välja rentida. Sellepärast, et meil on see hoone tegelikult sisuliselt tühi. Ees kõik ettevalmistused on sisaldanud seda analüüsi, et meil on laua peal. Meil on laua peal see, et me konserveerime selle hoone, meil on laua peal see, et me lammutame selle hoone ja meil on laua peal see, et me kasutame seda hoonet koos siis töökohtade loomisega täiesti turvaliselt kohalikule kogukonnale.