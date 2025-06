OTSE POSTIMEHEST Milline on EKRE positsioon Eesti muutunud parteisüsteemis? Stuudios on Siim Pohlak

Eesti parteipoliitika on praeguseks võrdlemisi stabiilselt olukorras, kus opositsioonierakondi toetab neli viiendikku valijaskonnast ja valitsuserakondi vaid üks viiendik. Selline rekordiliselt madal toetuse tase valitsusele peegeldab suuremaid ümberkorraldusi Eesti parteisüsteemis, kus juba viimased poolteist aastat on Reformierakond loovutanud kõige populaarsema erakonna positsiooni Isamaale ning valimistel triumfeerinud Eesti 200 on oma toetuse peaaegu täielikult kaotanud.