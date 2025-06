Kust need kümned miljonid siiski tulevad, kas peate reservide kallale minema?

Eks aeg näitab, aga eks see tulebki erinevatest kohtadest. Kogu avalik sektor ju praegu tegelebki sellega, kuidas muutuda tõhusamaks. Teame, et meil on uued vajadused, me tahame rohkem panustada mingitesse teistesse asjadesse, nii et selline kokkuhoid on paratamatu. Me peame kohanema ja see distsiplineerib meid ning sunnib küsima küsimusi, mida muidu võib-olla ei küsiks.

Ka töötukassa ei eksisteeri mingis mullis, ka meie peame endalt küsima, kas see raha, mida me kulutame, aitab ka tegelikult inimest tööle? Kas see aitab leida ettevõttel töötajat? Ega me ei kuluta seda raha lihtsalt sellepärast, et see on eelarves olemas?

Nii et teie ei ole see töötukassa juht, kes oma eelarvet kokku pannes hakkab valitsusele märku andma, et nüüd tuleks töötuskindlustushüvitist tõsta?

Minu arvates ei oleks see mõistlik ettepanek, ma pigem loodan, et me pikemas perspektiivis saame mõelda sellele, et see panus võiks väiksem. Nii et ma kindlasti ei näe vajadust seda maksemäära tõsta. Selles süsteemis ju tegelikult raha on. Peame lihtsalt vaatama, kuidas süsteemi tõhusamaks teha ja paremini tööle panna.

Mis on need asjad, mis tõepoolest kulutavad ainult raha ja mille tulemusena tegelikult midagi paremaks ei muutu?