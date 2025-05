Toon ühe näite narkokaubitsejatest, kes Eestis tabati. Saime oma partneritelt väljastpoolt Eestist info selle kohta, et meie suunas on liikumas suur kogus narkootilisi aineid. Numbrituvastuskaamera abil oleksime saanud hakata tuvastama, kus see sõiduk liigub ja võimalikult kiiresti reageerida. Paraku tuli nüüd rakendada kõiki teisi erinevaid oskusi ja teadmisi. Lõpuks jäi see sõiduk lihtsalt patrullile nii-öelda näppude vahele. Pidasime selle kinni ja avastasime sealt suures koguses narkootilisi aineid. Küsimus on aga selles, mis meil vahepeal tähelepanuta jäi. Kus kohas need inimesed enne seda liikusid ja kas juba toimus ka mingite koguste üleandmine?

Nii et kõik see teeb meie töö palju keerulisemaks ja sellistel puhkudel võib juhtuda, et patrull ei märka sõidukit ja kuritegu jääbki avastamata. Meil ei ole piisavalt ressurssi, et hoida sellisteks juhtumiteks igal pool mõnda patrullpolitseinikku, selle asemel, et kasutada tehnoloogilisi lahendusi.

Me oleme ju näinud selles avalikus arutelus, et on juriste, kes ütlevad, et sellest ei piisa. Tegelikult on ka õiguskantsler öelnud, et tänases õigusruumis sellest ei piisa. Oleme sellesama teenistusliku kontrolli käigus vaadanud neid õigusakte veelgi täpsemalt. Kui me võtame korrakaitseseaduse seletuskirja lahti, siis ka seal tegelikult on kirjutatud, et kuna ei ole võimalik ette näha nende kaamerate tuleviku kasutusviise, siis ei soovita seda nii-öelda kinni kirjutada. Eks see oli ka tegelikult tol hetkel korrakaitseseaduse vaates teadlik otsus, selle kaamerapildi kasutuse mittepiiramise asjus. See jäetigi piisavalt avatuks, et neid oleks võimalik tulevikus kasutada erinevatel viisidel. Seega kontrolli käigus midagi uut õigusaktide vaates ei tulnud. Tegelikult on see kaamerate kasutus käinud ka kohtutest läbi, kus neid tõendeid on hinnatud ja seni ei keegi vaidlustanud nende õiguslikke aluseid.