Kuigi teenistuslik kontroll näitas, et politsei ei eksinud numbrituvastuskaamerate kasutamise reeglite vastu, on praeguseks siiski sääraste andmete kasutamine peatatud. Kui palju see segab kuritegude uurimist, sellest räägime Postimehe otsesaates politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševiga.