OTSE POSTIMEHEST Politoloog: koalitsioonileppes on kõige üllatavam automaksu putitamine

Automaksust tulenev poliitiline muutus on aga see, et raha soovitakse suunata teede korrashoidu ja ehitusse. Sellist otsest sidet pole eelarves juba mõnda aega nähtud.

Päris konkreetne otsus on ka kiirem tagasilubamine teise pensionisambasse ja kinnisvarapension.

Nendele teemale keskendus koalitsioonikõneluste käigus kõige rohkem Eesti 200. See oli üks neist teemadest, mida nad kõnelustel esile tõid. Väga põhimõttelisi suuri reforme ja muudatusi siiski kokku leppida ei suudetud. Eks neid tulebki ka korralikult läbi mõelda, aga põhimõtteliselt on siiski hakatud vähehaaval tagasi keerama või kohendama seda teise samba vabakslaskmise reformi tagajärgedega seonduvat. See on iseenesest mõistlik lähenemine, et lubada teisest sambast lahkunutel kümne aasta asemel viie aasta jooksul tagasi tulla.

Kinnisvarapensionist on aastate jooksul palju räägitud ja nüüd on see uuesti analüüsi objektina laual. Loodetavasti jõutakse ka mingi sisuni.

Palgatõuse puudutavaid konkreetseid kokkuleppeid selles koalitsioonilepingus aga pole?

Kindlasti teeb see koalitsioonipartnerite elu hetkel vabamaks. Riigi rahandust silmas pidades võetakse eelarvelisi kohustusi ja tehakse kokkuleppeid siiski ettevaatlikult ning konkreetsed otsused tulevad eelarvekõneluste käigus. See aga tähendab, et päris suur osa kuludega seotud plaanidest tuleb alles eelarve tegemise ajal lõplikult fikseerida. Nii et mingi osa koalitsioonikõnelustest tuleks siis nagu uuesti pidada. See puudutab ka palgalubadusi.