Juba nädalapäevad kirjutatakse erinevates väljaannetes sellest, venelased on hakanud koondama Soome piiri äärde täiendavaid vägesid. Mis seal toimub ja kas see on ohuks ka meile?

Loomulikult tahab Venemaa mitte ainult taastada, vaid koguni kasvatada oma sõjalist seisundit ja kohalolekut, mis tal oli veel enne täiemahulise agressiooni algust Ukraina vastu, meie piiride taga ja ka Soome piiri taga oli. Ehk siis Venemaa poolt vaadatuna kogu seda võimsust, mis oli nii öelda läänefrondil. Selles ei ole mitte midagi uut. Venelased on ju korduvalt deklareerinud, et nende ambitsioon on seda taset koguni kahekordistada.

On tõepoolest olemas satelliidipildid sellest, et venelased teevad Soome piiri ääres mingeid asju, et seal on mingid telgid, aga me ei peaks siiski olukorda üle dramatiseerima. Loomulikult me jälgime seda tegevust koos liitlastega. Ohtlikuks võib see olukord muutuda siis, kui Venemaal on võimalus hakata vägesid Ukrainast ära tooma, neid ümber paigutama ning uusi üksuseid formeerima.

New York Times on tõepoolest analüüsinud satelliidifotosid, mis näitavad telke, kuhu on ilmselt paigutatud täiendavalt piirkonda toodud sõdurid ja see koht ainult 130 kilomeetri kaugusel Eesti piirist.