Kui heal tasemel on Eestis erapilootide koolitus?

Ma arvan, et see on väga heal tasemel. Koolitusorganisatsioone on meil kuskil kümmekond ja nende üle teostatakse samuti järelvalvet, toimuvad regulaarsed auditid. Ma arvan, et see pool on hästi korraldatud. Samas taandub ju lõpuks kõik sellele, milline on inimene ise, milline on ta iseloom. Kui ametipiloodi puhul teeb firma ka nii öelda psühholoogilist kontrolli, siis eralennunduses seda ei ole. Eralennunduses ei hinnata näiteks inimese kalduvust võtta riske.

Kui palju on lendamas inimesi, kelle puhul te ise teate, et nad võtavad mõttetuid riske?

Paraku tuleb tunnistada, et rohkem kui kahekümne aasta jooksul, mis mina olen Eesti eralennunduses olnud, on üksikud inimesed tõepoolest jäänud sellega silma. See teema, millega lennunduskogukond võiks tegelda, juhtides seestpoolt nendele inimestele tähelepanu. Nendega tuleks rohkem rääkida. Ma ei ütleks, et selliseid inimesi on ülemäära palju, aga neid on. Kõik on inimesed ja inimesed on erinevad. See on kindlasti koht, mille üle Eesti eralennunduse kogukond peaks mõtlema.

Lennundusettevõtetes on nõue, et kvalifikatsiooni säilitamiseks peavad piloodil olema lennutunnid täis, kas eralennunduses on samuti paika pandud, kui palju tuleb lennata, et oskused säiliksid?