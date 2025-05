OTSE POSTIMEHEST Päästeameti peadirektor: meil pole raha ei ohuteavituse edasiarendamiseks ega inimeste evakueerimiseks

Varjumise teemaga on nii, et oleme pea kolmkümmend aastat järjest otsustanud, et me sellega ei tegele. Viimased kolm aastat on päästeamet koos kohalike omavalitsustega ja järjest rohkem ka eraettevõtetega otsinud neid hooneid, mis oleksid tänavalt hästi ligipääsetavad ja mis võiksid inimestele varju pakuvad. Selliseid hooneid on üle Eesti juba mitusada. Kui võtame selle järgi, kui paljud inimesed sinna sisse ära mahuks, siis see on suurusjärk 16 protsenti Eesti elanikest. See on siiski arvestatav inimeste hulk ja mõeldud ennekõike neile inimestele, kes on sireenide käivitumise ajal kusagil linnaruumis. Nemad saavad sireeniga hoiatuse, et mine kiiresti kuskile siseruumi. Selleks, et oleks kuskile minna, on meil on kaardistatud vähemalt mingi hulk avalikke varjumiskohti.