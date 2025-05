OTSE POSTIMEHEST Karl Sander Kase: kui saame sobiva peaministri, ehitame valmis ka Tallinna haigla

Me oleme riigi eest selle kodutöö ära teinud. Tallinna linnale kuuluvad haiglad lõid numbrid kokku ja arvutasid välja, kui palju see kõik maksma läheks. Kui me tahame viia tänase Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla ja lastehaigla vastavusse kaasaegsete nõuetega, siis on kulu 700 miljonit eurot. See on peaaegu sama kallis, kui uue meditsiinilinnaku rajamine. Ainuke mure on see, et konstruktsioonid on viiekümne aasta vanused ja seal pole head ruumiplaneeringut.

Nii et täna te ei tea, kas riik tahaks ühendada ka PERH-i Tallinna haiglatega ja mis saab uue haigla ehitamisest?

Ei tea, aga ega Tallinn ole pidur. Vastupidi, Tallinna on vedur ja me ootame, et ühel hetkel saaksid ka riigi tasandi poliitikud aru, et see on vajalik ja hüppaksid sellele rongile. Meie jätkame uue linnaku projekteerimisega, sest kui me seda ei tee, siis see protsess venib jällegi viis kuni seitse aastat, ega liigu edasi. Me teeme omalt poolt nii palju kui võimalik ära ja siis jääme ootama seda sobivat olukorda, kus meil on peaminister või valdkonna minister, kes päriselt leiab, et need küsimused on prioriteetsed.

Kas ühendhaigla juhi leidmiseks korraldatakse konkurss?

Kui me loome uue haigla, siis esialgu jätkavad praegused haiglad tütarettevõtetena, nii et alles jäävad ka nende juhtkonnad. Sinna peale tekib uus nii-öelda katuskonsortsium, kes hakkab järgnevatel aastatel protsessi üle vaatama. Ma arvan, et uue haigla juhi leidmiseks on mõistlik korraldada avalik konkurss. Eeldan, et nii mastaapne projekt pakub huvi väga paljudele valdkonna inimestele, nii et sinna on oodatud kandideerima kõik, kes vähegi soovivad.

Mis võib halvasti minna, kindlasti on teil laual korralikud analüüsid, kus on kirjas ka riskikohad?