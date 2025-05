Koalitsiooniläbirääkimistel oleme kokku leppinud, et suurendame aastaks 2035 doktoriõppe kohtade arvu 500-ni. Täna on riiklik tellimus 300 doktoranti ja seda on liiga vähe. See 300 on küll piisav selleks, et ülikoolid suudaksid iseenda järelkasvu tagada, aga ka majandus vajab palju kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi kui bakalaureusekraad või isegi magistrikraad.

Mis saab tervishoiu rahastamisest, praegu on tervisekassa puudujääk 200 miljonit, samuti on teada, et sotsiaalkindlustusameti IT-süsteem on selline, et võib juhtuda, et see enam järgmist pensionipäeva vastu ei pea?

Seda on väga põhjalikult on arutatud. Sama pole summa, mis meil tervise valdkonna rahastamiseks läheb, sugugi väike. Pigem on küsimus, et kuhu see raha suunatakse. Esmatasandi meditsiini puhul on hästi oluline ka digitaalse võimekuse arendamine, kus sa võtad ikkagi appi tehnoloogia, et leevendada arstide koormust.