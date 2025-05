Reedel on Postimehe otsestuudios külas endine Eesti jalgpallikoondise kapten ja Eesti legendaarseim jalgpallur Ragnar Klavan, kes on otsustanud astuda uude rolli ja kandideerib Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks. Räägime tema visioonist, Eesti jalgpalli tulevikust ja sellest, miks ta üldse selle sammu ette võttis. Saade on eetris reedel kell 12.