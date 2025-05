INTERVJUU Ragnar Klavan: minu jaoks on treener võrdne õpetajaga

Selle luksuse üle peab tugevalt vaidlema. Mina ja minu juhtimisstiil ei ole see, et ma ütlen: «Nüüd VARi ei ole». See ongi liikmete arutelu ja hilisemates komisjonides, kus me siis arutame, et kust meil king pigistab kõige rohkem. Kas see on see, et meil on VAR või ei ole VAR? Või siis on ikkagi see suund, et meil on treeneritega tegemata töö, selle peame ära tegema. See on see kõige tähtsam arusaam ka VARi suhtes. Jah, see on ka tehnoloogia arengu suhtes, kui me suudame lähitulevikus ka paremat VARi pilti tuua. Praegusel hetkel on see küsitav Eesti meistriliigas, kus me kasutame seda VARi ja kus on väga tihti, et «kurat, me ei saanud head nurka kätte» – tekib küsimus, mille jaoks me siis nii palju kulutame, kui jääb ikka halle alasid sisse ja kohtunikud ei saa õiget otsust teha? Need on kindlasti argumenteerimise kohad.