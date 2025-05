SÕJASTUUDIO Peeter Tali: kõige rohkem kardavad venelased, et homsel õhuparaadil võidakse midagi alla tulistada

Sel ajal kui venelased valmistuvad 9. mai paraadiks, on ukrainlased juba kostitanud Moskvat droonirünnakutega ja ilmselt tuleb neid veel?

Viimasel kolmel ööl on Ukraina rünnanud droonidega nii Moskvat kui ka Moskva ümbruse tsiviillennuvälju. Lööke on saanud ka sõjaväelennuväljad. Samas baseeruvad nendel sõjalennuväljadel nii venelaste vigurlennueskadrillid kui lennukid, mis peaksid osalema homsel niinimetatud võiduparaadil Punasel väljakul.

Väliskülalisi Moskvasse siiski väga palju ei tule?

Vene infoagentuur on raporteerinud, et seal on kohal 29 riigi juhid. Eks siis homme selgub, kes seal seal päriselt kohal on ja keda ei ole. Venemaale on suur võit see, et kohal on kommunistliku Hiina juht Xi Jinping ja samuti ka Brasiilia juht Da Silva.

Kui Hiina kohalolek on märgilise tähtsusega, siis Venemaa poliitiline kaotus on kindlasti see, et India peaminister Modi, kes alguses pidi samuti Moskvasse sõitma, on siiski öelnud, et ta ei osale.

Venelased on homse paraadi pärast ilmselt mures, sest väga palju panustatakse Moskva õhukaitsesse?

Nad on vedanud üle terve Venemaa kokku erinevaid õhukaitse üksuseid. Neid toodi sinna brigaadide ja divisjonide kaupa. Nii et ümber Moskva on mitmekihiline õhukaitse. Tänavatel on näha Vene sõjaväelasi droonitõrje relvastusega, mis on elektroonilise sõja vahendid ja on ka muud vahendid. Paraku tulevad droonid sealt ikka läbi.