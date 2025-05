Miks te Gröönimaale läksite?

Henry-Laur Allik: Ma arvan, et Gröönimaa on viimase nelja kuu jooksul saanud maailma ajakirjanduse palverännaku sihtkohaks number üks. See tuleneb peamiselt USA presidendi Donald Trumpi väljaütlemisest, et ta tahab Gröönimaa ära osta. Trumpil on eriline oskus ajakirjanduse tähelepanu äratada ning skandaali tekitada. Just seepärast ongi Gröönimaa ajakirjanikest üle ujutatud. Meie läksime sinna selleks, et rääkida Gröönimaa inimestega ja kuulda, mida nemad asjast arvavad.

Millega Gröönimaa üllatas?

Madis Veltman: Gröönimaa on ikka hoopis teistsugune kui ükski teine riik maailmas, nii looduse, kui väljanägemise poolest. Mina tavaliselt reisides lennuki aknast telefoniga ei filmi, aga seal olid kõik need majad ja kogu see pilt, mis meile vastu vaatas, nii lummav, et juba maandumisest saadik tootsin ma kõvasti materjali.

Henry-Laur Allik: Kui Gröönimaa paistma hakkas, siis vaatasime üksteisele otsa, et misasja, kus me oleme.

Nii et kogu see värvide kontrast ongi tegelikult nii ergas nagu me filmidest näinud oleme?

Madis Veltman: Eks nad näevad sellega ise ka vaeva. Nagu näha, et nad on oma majad värvinud kõik eri värvides. Loomulikult annab ka see ere päike, mis seal Arktikas on, omajagu juurde.

Kui palju tuli sellisesse kohta minekuks eeltööd teha?