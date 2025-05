Standardipõhine võiks see olla 50 aastat. Kui me aga mõtleme selle peale, et ressursid muutuvad järjest raskemini kättesaadavaks ja kallimaks ning ka ehitushind tõuseb, siis tuleks siiski väga tugevalt kaasa aidata ringmajandusele. Üks küsimus on see, kas sa üldse tahad uut maja ehitada või on sul olemas midagi, mida on võimalik kohandada uueks vajaduseks.

Teine küsimus on see, et kui olemasolevast ei piisa, siis mida saab ära kasutada juba olemasolevast kehast. Näiteks võtan ühe maja lahti tükkideks ja kasutan seda muuks otstarbeks. Selliseid uurimusi tehakse praegu üle maailma ja see on hästi positiivne. Tore, et kui ressurss muutub väärtuslikumaks, siis hakkame rohkem mõtlema, mida sellega teha.

Täna ongi näha, et üha rohkem mõeldakse, kuidas saaks hooneid pärast püstitamist lihtsalt ümber kohandada, tehes seda vastavalt ühiskonnas toimunud muutustele. Toon lihtsa näite. Siinsamas lähedal on Ülemiste linnak. Kui me ühel hetkel avastame, et Ülemiste linnaku üks hoone ei täida enam oma eesmärki büroohoonena ja me tahaksime rohkem elamispindasid lisada, siis on väga tähtis küsimus, kas hoone tingimusi - näiteks korruse kõrgus, liftišahtide paiknemine või muud tingimused, mis on büroohoones ja elumajas erinevad - on võimalik kohandada.