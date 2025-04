Selle saate peamisteks teemadeks on relvalubade poleemika Eestis ning Moskvale alluva Eestis tegutseva õigeusukiriku edasine saatus.

Eestis on käivitunud debatt relvalubade üle. Seda on kütnud varasemad käsitlused, kus relvalubadest on jäänud ilma ühiskonnas tuntud inimesed ning ka endised politseinikud.