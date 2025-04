OTSE POSTIMEHEST Kuidas läheb Eesti 200 vastu kohalikele valimistele Tallinnas? Stuudios on Aleksei Jašin

Eesti 200 olukord Eesti parteisüsteemis on hetkel vastuoluline. Ühelt poolt ollakse võimul nii Toompeal kui ka pealinnas Tallinnas. Teisalt on aga erakonna toetus Riigikogu valimiste kontekstis juba pikemat aega valimiskünnise all ning samuti ei näita praegused ennustused, et Eesti 200 pääseks sügisestel valimistel Tallinna volikokku. Valimisteni on aga veel väga pikk tee minna ning kuus kuud enne valimisi tehtud ennustused näitavad suures osas rohkem hetkeseisu kui lõplikku tulemust.