Kuidas suhtuda USA presidendi viimasesse väljaütlemisse, et Ukraina on nõus Krimmist loobuma?

Ameerika Ühendriikide presidendi väljaütlemisi tuleb võtta teatud koefitsendiga. Me oleme kuulnud väga paljusid tema väljaütlemisi ja kõik ei ole alati nii, nagu ta on öelnud. Aga fakt on see, et Zelenskõi kohtus Trumpiga Vatikanis. Minu arvates oli positiivne, et selline kohtumine toimus silmast silma ja ilma ühegi nõuniku juuresviibimiseta. Pärast kohtumist oli selgelt tunda, et Zelenskõi sai mõned oma mõtted Trumpile esitada. Palju Trump neist arvesse võtab, on teine küsimus. Ma ei kujuta ette seda, et Zelenskõi ütles Trumpile, et ta on nõus Krimmist loobuma. Nii et Trumpi väljaütlemine, et temale tundub, et Zelenskõi loobub Krimmist, on minu arvates vale.

Selleks, et ennast rahukõnelustest välja tõmmata, vajavad ameeriklased süüdlast ja ettekäänet. Ettekääne võiks olla selline, et kui Zelenskõi ei taha Krimmi ära anda, siis saab öelda, et tehke ise, meil on maailmas teisi muresid.

Kui ühtne on Euroopas nägemus sellest, mis võiks Ukraina rahuleppest saada ja millistel tingimustel võiks see tulla ning kui paljud mõtlevad ka Euroopas, et Krimmi võiks ära anda?