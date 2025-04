Nende varasemate arsenaliplahvatuste puhul, mis olid Ukraina piirile lähemal, on fikseeritud, et tükid jõudsid kaheksa kilomeetri kaugusele. Nii et umbes 10 kilomeetri raadiusesse jäävad külad evakueeriti ja plahvatusi olid kuulda kuni 50 kilomeetri kaugusele. Seega oli see midagi erakordselt suurt. Minu hinnangul on eile toimunu nendest senistest arsenali või laskemoonaladude plahvatustest kõige suurem.

Möödunud ööl korraldasid venelased taas õhurünnaku Harkivile, aga rünnati ka teisi kohti.

Harkiv, Odessa ja Poltaava olid need linnad, mida täna öösel tabati. Ukraina poole jaoks on häiriv see, et Venemaa on suutnud oma droonirünnakute taktikat mingil viisil muuta. Kui veel veebruaris suutis Ukraina praktiliselt kõik droonid hävitada enne, kui need tabamuseni jõudsid, siis nüüd on nendes rindelähedastes piirkondades ja Ukraina idaosas rünnakutega kaasnenud iga kord ka tabamused. Kahju ei pruugi olla küll väga suur, kuid see on siiski olemas. Seega on olukord natuke halvemaks läinud.

Miks see nii on?

Ei oska väga täpselt öelda, aga Venemaa ilmselt ründab põhiliselt neid territooriume, kus eelhoiatust on vähemaks jäänud. Just see on see, miks Ukraina ei saa nii kiiresti koondada oma mobiilseid rühmi, mis on nii-öelda valves ja peaksid drooni alla tulistama. Teine moment on ilmselt see, et droonid kontsentreeritakse arvuliselt rohkem ühte punkti. Varem nad lendasid hästi hajutatult, et Ukraina kaitsjaid laiali venitada, aga ukrainlased said selle hajutatud formatsiooniga paremini hakkama kui kontsentreerituga, kus palju droone on ühes sihtmärgis.