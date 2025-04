Teine küsimus on, kust siis raha juurde leida. Võib-olla saab osa juba olemasolevast rahast ümber paigutada nii, et tervishoiu kvaliteet oleks ühtlasem ja et inimesed pääseksid arsti juurde õigel ajal. Lisaks tuleb kaaluda eraraha kaasamist, millest on viimasel ajal hästi palju räägitud, aga mis tuleb hoolikalt läbi mõelda. Kõige tähtsam on see, et solidaarne tervishoiusüsteem peab alles jääma. See tähendab, et me kõik maksame ühisesse tervisekassasse ja kui meil on abi vaja, siis me seda abi kas saame.

Olen kuulnud, et inimestel on mõnes kohtas praktiliselt võimatu saada perearsti nimistusse, sest need nimistud on täis. Kui suur mure on praegu see, et meil lihtsalt ei jätku perearste?