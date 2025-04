OTSE POSTIMEHEST Kaspar Oja: meil tulebki harjuda sellega, et edaspidi on majanduskasv väiksem kui eelmistel kümnenditel

Kas on mingid sektorid, kellele see olukord on natuke lihtsam ja on teised, kelle jaoks see on eriti keeruline?

Lihtsam on see eeskätt nendele sektoritele, mis ei ole seotud eksportimisega. Need, kes ekspordivad otse Ameerikasse, on sellest otseselt mõjutatud, samas need, kes ekspordivad mõnda teise Euroopa Liidu riiki, võivad olla kaudselt mõjutatud

Kas sellest segadusest võib ka midagi head tulla, näiteks Hiina hakkab rohkem Euroopasse eksportima?

Kuidas võtta, niisugune kaubanduspiirangutest kasu otsimine võib olla üsna oportunistlik. Kui me mõtleme eelmisele Trumpi administratsioonile, siis tollased piirangud Hiinale tõesti mingil määral tõenäoliselt toetasid meie eksporti Ameerikasse, sest mingeid kaupu ei tahetud enam Hiinast osta.

Teine asi, mis meid tõesti võib mõjutada, on need kaubad, mis peaksid minema Hiinast Ameerikasse, aga enam sinna ei jõua. Samas on nende tootmine jätkuvalt sama suur, nii et nende hind tuleb eurooplaste jaoks alla. Tegelikult on paljude selliste kaupade puhul juba olnud probleemiks, et Hiina on üritanud nende hinda kunstlikult alla tuua. Kui me vaatame Hiina veebipoode, siis on kohati raske uskuda, kuidas on võimalik mõnda toodet nii odavalt müüa. Nii et need tooted on meie jaoks juba niigi soodsad, aga võib-olla me tingimata ei taha sellise kvaliteediga tooteid osta.