SÕJASTUUDIO Neeme Väli: tundub et ka Euroopas on riike, kes survestavad Ukrainat oma territooriume Venemaale loovutama

Täna peab Ukraina vastu. Positiivne areng kogu selle musta stsenaariumi kõrval on ikkagi see, et Euroopa on ennast tõsisemalt kätte võtnud. Euroopa üritab üle võtta seda rolli, mida seni on täitnud Ameerika Ühendriigid. Näiteks kasvõi selle kontaktgrupi vedamine, kus viimati osales Ameerika kaitseminister pelgalt videosilla teel. Paistab, et Saksamaa, Prantsusmaa ja Inglismaa on valmis panustama rohkem ja vedama Ukraina abistamist. Ka viimased uudised, mis puudutavad praktilise abi andmist Ukrainale, on päris julgustavad. Nii et Euroopa on ennast kätte võtnud. Nüüd on küsimus selles, et kui palju, kui kiiresti ja kui tõsiselt ning kas sellest kõigest piisab?