OTSE POSTIMEHEST Marta Tuul: kui nooruk teatas, et tahab sooritada terroriakti, hakati teda sotsiaalmeedias õpetama, kuidas seda teha

Vene õigeusu kirik püüdis tõepoolest rahastada Venemaa finantsidega Eestis asuvat kooli, kuhu üritas siis läbi sellise fondi nagu Rossotrudnitšestvo raha saata. See on ilmekas näide sellest, kuidas usu katte all toimub mõjutustegevus.

Venemaa on püüdnud kogu Euroopas toime panna vandalismiakte, kui palju neid möödunud aastal Eestis oli?

Selliseid juhtumeid oli, kuid Euroopas oli neid oluliselt rohkem kui Eestis. Eestis on territoorium nende jaoks liiga keeruline. Seetõttu kipuvad nad meil väga kiiresti silma jääma ja kaitsepolitsei saab nende tegevuste ennetamise ning tõkestamisega üsna hästi hakkama. Just seetõttu ei julgetagi meile tulla. Loodame, et see jääb nii ka edaspidi.

Meie õigusruum on selline, kus taoliste tegude eest ootavad väga karmid karistused. Eelmisel aastal õnnestus tegelikult ainult üks katse. Tartus pandi põlema Ukraina numbrimärkidega sõiduauto. Selle eest on esimeses kohtuastmes tulnud karistus, milleks on 15 aastat vangistust. See on päris karm karistus ja see kindlasti ei kaalu üles seda tasu, mida selliste tegude eest kiputakse lubama.

Kas see skeem toimibki nii, et taoliste asjade korraldajad tegelikult mitte kunagi Eestisse ei jõua, siin tegutsevad raha eest lihtsalt kohalikud pätid?