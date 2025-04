Meedias on hakanud levima väited, et USA kavatseb Euroopast välja viia kuni 10 000 sõdurit. Kas see võib tõesti nii juhtuda ja kuidas me sellisel juhul hakkama saame, sellest räägime Postimehe «Sõjastuudios» sõjanduseksperdi ja riigikogu liikme Leo Kunnasega.