See ju hõlmab väga olulisi asju kõikide Eesti inimeste jaoks. See hõlmab ühistransporti, et inimestel oleks võimalik liikuda ja suur osakaal on põllumajandustoetustel. Põllumajandustoetustest suurem osa tuleb Euroopa Liidust, nii et neid toetusi riigieelarve seis väga ei mõjuta. Nii et ma arvan, et selles valdkonnas on võimalik väga palju ära teha ja kõik ei ole seotud ainult eelarveridadega. Alati võib kiruda, et raha on vähe, aga minu suhtumine on pigem selline, et tuleks vaadata, mida me saame ära teha nendes raamides, mis meil olemas on. Tuleks maksimaalselt pingutada, et valdkond oleks võimalikult efektiivne.