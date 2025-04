OTSE POSTIMEHEST Martti Kuldma: postkontorit on ikka vaja, sest külmkapp ju pakiautomaati ei mahu

Tegelikult soovivad inimesed saada oma kaupu võimalikult kiiresti kätte. Paraku ei sõltu see ainult logistikaettevõtetest. Selleks, et saada kaup kätte samal päeva, on vaja et ka müüjal oleks see tõepoolest laos olemas ja et tal on võimekus see sorteerida, pakkida ja mõne tunni jooksul välja anda. Alles siis tuleb mängu logistikaettevõte, kes saab kauba samal päeval kohale tuua. Selge on see, et globaalne trend on järjest kiireneva tarne suunas. Kui me võtame näiteks Ameerika Ühendriigid, siis mõnes osariigis on sama päeva teenuse osakaal juba 40 protsenti kõigist tarnetest.