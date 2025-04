RAUDSAARE DIALOOGID Roy Strider: Tema Pühaduse dalai-laama sõnul võiks ta vajaduse korral kolida ka Eestisse

1951. aastal Tiibeti okupeerinud Hiina RV on loonud seal moodsa tehnoloogia abil ulmelise jälgimisühiskonna. Räägime, kuidas see toimib ning kuidas Hiina üritab tiibetlasi assimileerida ning rahvusena kaotada. Kas tiibetlastel on veel lootust? Ühtlasi kõneleme Dalai-laama erakordsest isikust ning Roy Strider jutustab oma kohtumistest Tema Pühadusega.