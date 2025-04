SÕJASTUUDIO Peeter Tali: reaalselt ei ole Euroopas neid sõdureid, keda Ukrainasse rahu valvama saata

Nad on juba saanud neid Taanis ja Hollandist. Hetkel pole küll teada, kui palju Ukrainal F-16 hävitajaid on, aga need on ennast ikkagi üsna hästi näidanud. USA on lubanud, et teised riigid võivad neid anda ja Ameerika relvaabi jätkub – varuosad, hooldus, kõik see jätkub. Euroopa riigid on teatanud väga suurtest relvaabipakettidest, nii et Euroopa on vaikselt üle võtmas seda vastutust.

Millised rindelõigud on hetkel ukrainlaste jaoks kõige kriitilisemad?

Donbass ja Luhanski oblas. Kõige rohkem rünnakuid on Pokrovski ja Kramatorski suunal. Rünnakud on ka Zapoižžja ja Hersoni oblastis, aga need on pigem sellised staatilised. Kui rääkida kaotustest, siis venelaste kaotused on suurusjärgus 1000 kuini 1500 sõdurit ööpäevas. Samas on sõja olemus muutunud, kui varem tuli enamus kaotusi suurtükitulest, siis nüüd teevad droonid juba rohkem kahju kui suurtükituli.

Venelased on küll teatanud, et Ukrainasse ei tohi tulla mitte mingisugust lääneriikide rahuvalvet, samas on mitmed Euroopa riigid teatanud, et on valmis oma sõdureid Ukrainasse saatma, kui tõhusalt selleks valmistutakse?