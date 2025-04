Meie ümber on palju määramatust ning protsesse, mida me ei suuda kontrollida isegi siis, kui me väga tahaks. Selleks, et olla paremini valmis, soetame me riigina laskemoona ning sõjavarustust, selle vastase pihta lähetamiseks. Tihti kipub jääma aga tahaplaanile elanikkonnakaitse aspekt. Tehtud on nii mõndagi, aga mitte piisavalt. Tuleb arvestada, et sõdur sõdib paremini, kui teab, et tema pere on kaitstud. Ka Ukraina sõja kogemus näitas, et kõigepealt mindi päästma perekonda ning siis alles rindele. Me peame sellest õppima.